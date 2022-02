Olimpiadi Pechino 2022, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali mercoledì 16 febbraio (Di martedì 15 febbraio 2022) speranze DI medaglia ITALIA Olimpiadi MERCOLEDI’ 16 febbraio SCI ALPINO Ore 6.45: seconda manche slalom uomini La gara più imprevedibile e pazza delle Olimpiadi, dove potenzialmente potrebbero trionfare almeno venti atleti. Nella stagione in corso si sono alternati sempre vincitori diversi nelle varie tappe di Coppa del Mondo. A dicembre il francese Clement Noel sembrava potersi issare a dominatore della disciplina, ma non è andata così. Quasi sempre i risultati della prima manche sono stati completamente ribaltati da grandi rimonte nella seconda. Dunque aspettiamoci di tutto, anche se il fondo dovrebbe tenere bene e consentire buoni tempi anche per gli ultimi a partire. L’Italia ha mostrato un livello interessante sinora, ma è mancato un pizzico di fortuna: la speranza è che arrivi al momento buono. ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)DIITALIAMERCOLEDI’ 16SCI ALPINO Ore 6.45: seconda manche slalom uomini La gara più imprevedibile e pazza delle, dove potenzialmente potrebbero trionfare almeno venti atleti. Nella stagione in corso si sono alternati sempre vincitori diversi nelle varie tappe di Coppa del Mondo. A dicembre il francese Clement Noel sembrava potersi issare a dominatore della disciplina, ma non è andata così. Quasi sempre i risultati della prima manche sono stati completamente ribaltati da grandi rimonte nella seconda. Dunque aspettiamoci di tutto, anche se il fondo dovrebbe tenere bene e consentire buoni tempi anche per gli ultimi a partire. L’Italia ha mostrato un livello interessante sinora, ma è mancato un pizzico di fortuna: la speranza è che arrivi al momento buono. ...

