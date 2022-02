Olimpiadi | pagelle Italia 15 febbraio | Pittin e la sindrome Valentino Rossi L’Italia del curling torna in corsa

(Di martedì 15 febbraio 2022)15Silvia Bertagna (freestyle), 6: chiude in decima posizione la finale dello slopestyle. Per lei era già stata una vittoria approdare a 35 anni nell’atto conclusivo. Leonardo Donaggio (freestyle), 5,5: 18° nelle qualificazioni dello slopestyle, manca l’accesso alla finale. Ha 18 anni e crescerà anche in questa specialità. Oggi è già tra i migliori nel big air. Sofia Goggia (sci alpino), 10: non ha vinto, ma è come se lo avesse fatto. E non è la classica frase retorica dei perdenti. 23 giorni fa la bergamasca si procurava una lesione dei legamenti e una piccola frattura al perone: una persona normale sarebbe a casa sul letto, ma lei non lo è. Il fisioterapista aveva detto che era all’80% della forma, e si è visto. In effetti qualche piccola imprecisione è stata commessa nella parte ...

OA Sport

Elisa Maria Nakab (freestyle), 5 : chiude nelle retrovie, ma per lei è stato già un sogno essere alle. Non si era qualificata, successivamente è stata ripescata. Emiliano Lauzi (snowboard), ...L'auspicio è che, dopo le, possa fermarsi e iniziare a pensare alla prossima stagione: non ha senso proseguire in questo modo, si sta facendo del male. Samuela Comola (biathlon), 6 : per il ...E’ una vincente dentro. Nadia Delago (sci alpino), 9.5: mai sul podio in Coppa del Mondo, bronzo alle Olimpiadi. Non è però una sorpresa, perché si tratta di un’atleta in crescita esponenziale, dotata ...Elisa Maria Nakab (freestyle), 5: chiude nelle retrovie, ma per lei è stato già un sogno essere alle Olimpiadi.