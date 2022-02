Olimpiadi, la gioia di Sofia Goggia: “L’argento? Qualche giorno fa ci avrei messo la firma” (Di martedì 15 febbraio 2022) Più di mille parole potè quell’urlo. L’urlo di Sofia Goggia “rinata” nella discesa libera delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La campionessa di Bergamo ha compiuto un vero e proprio “miracolo sportivo” conquistando un argento che sa di oro, di dieci ori. Risultato nemmeno immaginabile fino a Qualche giorno fa quando la ventinovenne era alle prese con un recupero tutto in salita dopo esser incappata in una terribile caduta nel supergigante di Cortina d’Ampezzo. Le lacrime all’ingresso della Clinica “La Madonnina” poche ore dopo l’infortunio, le giornate trascorse in palestra per poter ritrovare la miglior condizione fisica e i timori emersi all’arrivo in Cina hanno spaventato i numerosi tifosi che non le hanno mai negato il loro calore alla propria paladina. La caparbietà e la passione che ... Leggi su bergamonews (Di martedì 15 febbraio 2022) Più di mille parole potè quell’urlo. L’urlo di“rinata” nella discesa libera delleinvernali di Pechino 2022. La campionessa di Bergamo ha compiuto un vero e proprio “miracolo sportivo” conquistando un argento che sa di oro, di dieci ori. Risultato nemmeno immaginabile fino afa quando la ventinovenne era alle prese con un recupero tutto in salita dopo esser incappata in una terribile caduta nel supergigante di Cortina d’Ampezzo. Le lacrime all’ingresso della Clinica “La Madonnina” poche ore dopo l’infortunio, le giornate trascorse in palestra per poter ritrovare la miglior condizione fisica e i timori emersi all’arrivo in Cina hanno spaventato i numerosi tifosi che non le hanno mai negato il loro calore alla propria paladina. La caparbietà e la passione che ...

Advertising

RaiNews : Il bacio alla fine di una gara può simboleggiare amore, gioia, gratitudine, complicità, ma anche vera e propria pas… - ItaliaTeam_it : Gioia infinita per un’impresa già nella storia. ?? A Casa Italia, Federica rivive le emozioni della sua impresa d’a… - zaiapresidente : ?????????? L'esplosione di gioia in piazza Dibona a Cortina, nel momento esatto in cui l'ampezzana Stefania Constantini… - alcinx : RT @neveitalia: Il doppio capolavoro azzurro, Goggia-Delago cosa avete combinato? 'Orgoglio e gioia, che discesa' #beijing2022 #AlpineSkiin… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Il doppio capolavoro azzurro, Goggia-Delago cosa avete combinato? 'Orgoglio e gioia, che discesa' #beijing2022 #AlpineSkiin… -