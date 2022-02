Olimpiadi Invernali: Italia a digiuno di ori con gli uomini da Vancouver 2010 (Di martedì 15 febbraio 2022) Siamo ormai entrati nell’ultima settimana di gare dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 e l‘Italia può vantare al momento un bottino di 2 ori, 6 argenti e 5 bronzi per un totale di 13 medaglie. Il bilancio va considerato sicuramente positivo in termini di quantità, anche se si conferma per ora nuovamente l’idiosincrasia dei colori azzurri per il metallo più pregiato nella rassegne a cinque cerchi su neve e ghiaccio. Nelle ultime edizioni sta emergendo in particolare il digiuno di successi nel settore maschile, infatti l’ultimo trionfo Italiano con gli uomini alle Olimpiadi Invernali risale addirittura a Vancouver 2010. Sono trascorsi ben 4371 giorni dalla memorabile medaglia d’oro conquistata da Giuliano Razzoli nello slalom ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Siamo ormai entrati nell’ultima settimana di gare dei Giochi Olimpicidi Pechino 2022 e l‘può vantare al momento un bottino di 2 ori, 6 argenti e 5 bronzi per un totale di 13 medaglie. Il bilancio va considerato sicuramente positivo in termini di quantità, anche se si conferma per ora nuovamente l’idiosincrasia dei colori azzurri per il metallo più pregiato nella rassegne a cinque cerchi su neve e ghiaccio. Nelle ultime edizioni sta emergendo in particolare ildi successi nel settore maschile, infatti l’ultimo trionfono con gliallerisale addirittura a. Sono trascorsi ben 4371 giorni dalla memorabile medaglia d’oro conquistata da Giuliano Razzoli nello slalom ...

