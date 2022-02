Oggi è un altro giorno, Concita De Gregorio rivela: “Ho avuto una giovinezza infernale: grandi strazi e grandissimi pianti notturni” (Di martedì 15 febbraio 2022) Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno nella puntata di San Valentino anche Concita De Gregorio. La giornalista e scrittrice, 58 anni, ha parlato di vita professionale e privata, in occasione della presentazione del suo ultimo libro ‘Lettera a una ragazza del futuro’. “Ho avuto amori molto infelici, non ricambiati. Ero una ragazzina piena di complessi, mi sentivo tremendamente brutta. Ho avuto una giovinezza infernale, fatta di grandi strazi e grandissimi pianti notturni“, ha confidato De Gregorio. “E chi ti consolava?”, le ha chiesto la conduttrice. “Da sola. Così ho imparato a prendermi cura e ad amarmi di più”, ha replicato. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Tra gli ospiti diè unnella puntata di San Valentino ancheDe. La giornalista e scrittrice, 58 anni, ha parlato di vita professionale e privata, in occasione della presentazione del suo ultimo libro ‘Lettera a una ragazza del futuro’. “Hoamori molto infelici, non ricambiati. Ero una ragazzina piena di complessi, mi sentivo tremendamente brutta. Houna, fatta dissimi“, ha confidato De. “E chi ti consolava?”, le ha chiesto la conduttrice. “Da sola. Così ho imparato a prendermi cura e ad amarmi di più”, ha replicato. Poi ...

