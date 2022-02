Obbligo vaccinale, Ricciardi: “Protegge over 50”. Scontro con Borgonovo (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Obbligo vaccinale per gli over 50 è una misura di “protezione verso queste persone”. Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, a L’aria che tira su La7 si esprime così sull’Obbligo vaccinale per gli over 50 che scatta oggi. “Alcuni di noi avrebbero voluto che l’Obbligo venisse ampliato ad altre categorie che sono a contatto con il pubblico: chi lavora nei supermercati, alle poste, negli uffici pubblici. Il governo ha scelto questa strategia di queste persone (gli over 50, ndr) che se non sono vaccinate si ammalano, vanno in ospedale e muoiono. Rimangono circa 1,4 milioni di over 50 non vaccinati. Sono loro le persone più a rischio, questa è più una misura ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’per gli50 è una misura di “protezione verso queste persone”. Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, a L’aria che tira su La7 si esprime così sull’per gli50 che scatta oggi. “Alcuni di noi avrebbero voluto che l’venisse ampliato ad altre categorie che sono a contatto con il pubblico: chi lavora nei supermercati, alle poste, negli uffici pubblici. Il gno ha scelto questa strategia di queste persone (gli50, ndr) che se non sono vaccinate si ammalano, vanno in ospedale e muoiono. Rimangono circa 1,4 milioni di50 non vaccinati. Sono loro le persone più a rischio, questa è più una misura ...

