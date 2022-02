«Non siamo cavie»: da Torino a Roma, centinaia di lavoratori tornano in piazza contro il Green pass – Foto e video (Di martedì 15 febbraio 2022) Torino, Genova, Milano, Roma. Le piazze delle principali città italiane tornano a riempirsi di manifestanti No Green pass. La protesta si riaccende nel giorno in cui scatta l’obbligo di Certificazione verde sui luoghi di lavoro, deciso dal decreto Covid dello scorso 7 gennaio 2022. A Genova più di 200 persone sfilano per le strade principali della città: il sindacato Cub ha indetto uno sciopero e proclamato un corteo a cui il movimento No Green pass “Libera piazza Genova” ha scelto di aderire. «Non è una lotta sindacale come ce ne sono altre», ha gridato una manifestante, infermiera non vaccinata, salita sul palco di piazza Matteotti. «Si tratta di una lotta di resistenza che vede noi lavoratori in prima linea perché ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022), Genova, Milano,. Le piazze delle principali città italianea riempirsi di manifestanti No. La protesta si riaccende nel giorno in cui scatta l’obbligo di Certificazione verde sui luoghi di lavoro, deciso dal decreto Covid dello scorso 7 gennaio 2022. A Genova più di 200 persone sfilano per le strade principali della città: il sindacato Cub ha indetto uno sciopero e proclamato un corteo a cui il movimento No“LiberaGenova” ha scelto di aderire. «Non è una lotta sindacale come ce ne sono altre», ha gridato una manifestante, infermiera non vaccinata, salita sul palco diMatteotti. «Si tratta di una lotta di resistenza che vede noiin prima linea perché ...

Advertising

LegaSalvini : #Salvini: 'Ormai i guariti sono più di 10 milioni, i numeri della pandemia stanno calando in tutto il mondo. Spero… - marattin : Per molti anni ancora dovremmo far vedere queste immagini. Dovremo raccontare a chi non c’era cosa è successo in qu… - marcodimaio : Quando si arriva al punto di rendere pubblica la lettera personale, intima e priva di rilievi giuridici che un padr… - fabioper66 : #GiornodellaVergogna “Non siamo noi che li ghettizziamo e togliamo loro pure lo stipendio, sono loro che non si vog… - writerontwittah : RT @naliluc90: Cerco costume di carnevale di Iron Man taglia 5/6 anni per realizzare l’ultimo desiderio di un bambino a cui restano pochi g… -

Ultime Notizie dalla rete : Non siamo Inter - Liverpool, Inzaghi: "Reds favoriti, ma non partiamo battuti" Nella ripresa siamo rientrati in campo con un grandissimo spirito, quel secondo tempo mi dà fiducia per la partita di domani. Sappiamo che affronteremo una grandissima squadra, la rispettiamo ma non ...

Inter, Inzaghi: 'Meritavamo una sfida così prestigiosa. Non partiamo sconfitti, abbiamo personalità da vendere' ... ma nel secondo tempo siamo entrati in campo con la voglia di vincere la partita. Questo mi dà fiducia anche per la partita di domani. Rispettiamo il Liverpool ma non partiamo battuti'. Perché ...

L'orgoglio di Kiev: “Non siamo in svendita” La Stampa 109. Incompleti Siamo soggetti frantumati individualmente e socialmente, i cui pezzi (in-dividuo vuol dire ciò che non può essere più diviso) raramente riescono a unificarsi attorno a qualcosa che dia senso e gusto ...

Giorgetti: «Stiamo drogando l’edilizia. Invece dobbiamo sostenere le nostre filiere industriali» Anche per questo — dice il ministro dello Sviluppo — della cronaca «è meglio non parlare, perché non cambierebbe molto: c’è stato un clima di sospensione durato fino al voto per il Quirinale, quindi i ...

Nella ripresarientrati in campo con un grandissimo spirito, quel secondo tempo mi dà fiducia per la partita di domani. Sappiamo che affronteremo una grandissima squadra, la rispettiamo ma...... ma nel secondo tempoentrati in campo con la voglia di vincere la partita. Questo mi dà fiducia anche per la partita di domani. Rispettiamo il Liverpool mapartiamo battuti'. Perché ...Siamo soggetti frantumati individualmente e socialmente, i cui pezzi (in-dividuo vuol dire ciò che non può essere più diviso) raramente riescono a unificarsi attorno a qualcosa che dia senso e gusto ...Anche per questo — dice il ministro dello Sviluppo — della cronaca «è meglio non parlare, perché non cambierebbe molto: c’è stato un clima di sospensione durato fino al voto per il Quirinale, quindi i ...