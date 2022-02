“Non mi vaccino, vi spiego perché”: cosa ha detto Djokovic alla Bbc (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – Novak Djokovic rompe il silenzio dopo la bufera degli Australian Open, da cui è stato escluso dopo un rocambolesco braccio di ferro con il governo di Canberra. “Non sono un no vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid”, dice il tennista serbo intervistato dalla Bbc. “Sarei pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul vaccino? Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”, tuona il numero 1 al mondo del tennis. Poi Djokovic precisa: “Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni”, spiegando di aver fatto tutti i vaccini da piccolo, “ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo”. Djokovic: “Non mi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb – Novakrompe il silenzio dopo la bufera degli Australian Open, da cui è stato escluso dopo un rocambolesco braccio di ferro con il governo di Canberra. “Non sono un no vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid”, dice il tennista serbo intervistato dBbc. “Sarei pronto a sacrificare la partecipazione a competizioni come Wimbledon e Open di Francia per la mia posizione sul? Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”, tuona il numero 1 al mondo del tennis. Poiprecisa: “Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni”, spiegando di aver fatto tutti i vaccini da piccolo, “ma ho sempre sostenuto la libertà di sceglieremettere nel proprio corpo”.: “Non mi ...

