"Non lo so". E Paola Tommasi lo asfalta. Giarrusso, sconcertante ignoranza: Superbonus, che roba è il M5s | Video (Di martedì 15 febbraio 2022) "Dovrebbe farsi lei un esame di coscienza". Paola Tommasi, giornalista di Libero, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, su La7, travolge Dino Giarrusso, esponente grillino. "Quelle famiglie che hanno iniziato i lavori con il Superbonus e adesso si ritrovano che il Superbonus magari non se lo prendono e devono tirar fuori dalle proprie tasche fior di soldi...", "Ma è colpa di Draghi, scusi", risponde Giarrusso. "No, avete creato voi il problema perché se aveste scritto bene la legge e previsto i controlli... Cioè, il Movimento 5 Stelle che diceva di voler combattere la corruzione e l'illegalità ha fatto l'esatto contrario e raggiunto l'effetto contrario. Sul reddito di cittadinanza si è vista com'è andata: truffe. Sul Superbonus, truffe. Avete agevolato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) "Dovrebbe farsi lei un esame di coscienza"., giornalista di Libero, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, su La7, travolge Dino, esponente grillino. "Quelle famiglie che hanno iniziato i lavori con ile adesso si ritrovano che ilmagari non se lo prendono e devono tirar fuori dalle proprie tasche fior di soldi...", "Ma è colpa di Draghi, scusi", risponde. "No, avete creato voi il problema perché se aveste scritto bene la legge e previsto i controlli... Cioè, il Movimento 5 Stelle che diceva di voler combattere la corruzione e l'illegalità ha fatto l'esatto contrario e raggiunto l'effetto contrario. Sul reddito di cittadinanza si è vista com'è andata: truffe. Sul, truffe. Avete agevolato ...

