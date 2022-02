Non è un paese per ricercatori, Italia tra gli ultimi in Europa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La terza edizione della «Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia» presentata ieri nella sede romana del Consiglio Nazionale delle Ricerche alla presenza di governo, Confindustria e Banca d’Italia dipinge un quadro piuttosto desolante. Non solo abbiamo meno ricercatori rispetto agli altri Paesi europei, ma ne formiamo anche in numero nettamente inferiore, cosicché il divario non si assottiglia. Però nei prossimi anni abbiamo un’occasione unica: in Europa, nessuno avrà a disposizione per la ricerca così tanti soldi dell’Italia grazie al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La terza edizione della «Relazione sulla ricerca e l’innovazione in» presentata ieri nella sede romana del Consiglio Nazionale delle Ricerche alla presenza di governo, Confindustria e Banca d’dipinge un quadro piuttosto desolante. Non solo abbiamo menorispetto agli altri Paesi europei, ma ne formiamo anche in numero nettamente inferiore, cosicché il divario non si assottiglia. Però nei prossimi anni abbiamo un’occasione unica: in, nessuno avrà a disposizione per la ricerca così tanti soldi dell’grazie al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

gennaromigliore : Un Paese che accetta che venga pubblicata la lettera privata di un padre al proprio figlio, che non ha alcuna rilev… - giuliainnocenzi : Mentre il mondo va nella direzione opposta, da domani mezzo milione di italiani non potranno lavorare e non ricever… - DSantanche : Sono mesi che @FratellidItalia combatte l’introduzione dell’inutile #greenpass. Siamo l’unico Paese al mondo che ha… - mamuska30051401 : RT @nabopi: @fuoridalcorotv @Tg1Rai come mai relega questo tema nel fondo della scaletta, come la tv di stato di una Nord Corea qualsiasi?… - lauramjj58 : Mio Dio????????????…. Non può succedere questo in un paese civile democratico, che noi non siamo più ??… i bambini non si… -