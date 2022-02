No, in Europa non ci sono stati 38 mila decessi a seguito dei vaccini anti-Covid ? (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 14 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che secondo il sistema europeo di sorveglianza passiva EudraVigilance sulle reazioni avverse, in Europa ci sarebbero stati, al 29 gennaio 2022, oltre 38 mila decessi e più di 3 milioni di «danneggiati» a seguito dei vaccini anti-Covid. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. EudraVigilance è il sistema europeo di sorveglianza dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che raccoglie informazioni su tutti i sintomi e le condizioni di salute, inclusi i decessi, che accadono dopo la vaccinazione. Questo sistema non stabilisce però la correlazione tra gli eventi e il vaccino: a chiarirlo è lo stesso sito di EudraVigilance, che nella sezione dedicata al modo ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 14 febbraio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che secondo il sistema europeo di sorveglianza passiva EudraVigilance sulle reazioni avverse, inci sarebbero, al 29 gennaio 2022, oltre 38e più di 3 milioni di «danneggiati» adei-Covid. Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. EudraVigilance è il sistema europeo di sorveglianza dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) che raccoglie informazioni su tutti i sintomi e le condizioni di salute, inclusi i, che accadono dopo la vaccinazione. Questo sistema non stabilisce però la correlazione tra gli eventi e il vaccino: a chiarirlo è lo stesso sito di EudraVigilance, che nella sezione dedicata al modo ...

