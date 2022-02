Nicola alla Salernitana, c’è l’accordo: attesa l’ufficialità (Di martedì 15 febbraio 2022) È ormai questione di ore e Nicola sarà il nuovo allenatore della Salernitana. Il presidente Iervolino ha scelto il sostituto di Stefano Colantuono, esonerato nella giornata di ieri dopo il pareggio col Genoa. Il primo allenamento di Nicola con i campani è fissato alle ore 15:00 di oggi. L’ex allenatore del Torino vince la concorrenza di Andrea Pirlo e firma un contratto fino al termine della stagione con opzione per quella successiva. Davide Nicola è stato preferito all’ex Juventus per la sua esperienza nel traghettare le squadre verso la salvezza. Ne è un esempio quella ottenuta nella scorsa stagione sulla panchina del Torino. Nicola ritrova quindi una squadra di Serie A proprio dopo l’esperienza con il Torino del campionato scorso. L’allenatore 48enne, oltre ai granata, ha guidato Livorno, Bari, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 15 febbraio 2022) È ormai questione di ore esarà il nuovo allenatore della. Il presidente Iervolino ha scelto il sostituto di Stefano Colantuono, esonerato nella giornata di ieri dopo il pareggio col Genoa. Il primo allenamento dicon i campani è fissato alle ore 15:00 di oggi. L’ex allenatore del Torino vince la concorrenza di Andrea Pirlo e firma un contratto fino al termine della stagione con opzione per quella successiva. Davideè stato preferito all’ex Juventus per la sua esperienza nel traghettare le squadre verso la salvezza. Ne è un esempio quella ottenuta nella scorsa stagione sulla panchina del Torino.ritrova quindi una squadra di Serie A proprio dopo l’esperienza con il Torino del campionato scorso. L’allenatore 48enne, oltre ai granata, ha guidato Livorno, Bari, ...

