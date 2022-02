Nel 2021 il debito pubblico sale a 2.678 miliardi (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre del 2021 il debito delle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.678,4 miliardi; a fine 2020 il debito ammontava a 2.573,5 miliardi (155,6 per cento del PIL). Lo rende noto la Banca d'Italia.L'aumento del debito nel 2021 (104,9 miliardi) ha riflesso sia il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (92,1 miliardi) sia l'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (5 miliardi, a 47,5); gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione del cambio hanno complessivamente accresciuto il debito per 7,8 miliardi.Il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre delildelle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.678,4; a fine 2020 ilammontava a 2.573,5(155,6 per cento del PIL). Lo rende noto la Banca d'Italia.L'aumento delnel(104,9) ha riflesso sia il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (92,1) sia l'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (5, a 47,5); gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione del cambio hanno complessivamente accresciuto ilper 7,8.Ilconsolidato delle Amministrazioni centrali è ...

