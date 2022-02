Nazionale femminile: finalmente il ritorno dell’Algarve Cup (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto è ormai pronto per l’inizio dell’Algarve Cup 2022, l’affermato torneo interNazionale di calcio femminile, che vede coinvolta anche la nostra Nazionale. La competizione avrà luogo dal 16 al 23 febbraio in Portogallo, con le azzurre di Milena Bertolini che avranno l’onore di aprire le danze. Un’occasione importante per il nostro movimento, anche per vendicare (sportivamente parlando, ovviamente!) la finale mai disputata, ma comunque persa a tavolino, contro la Germania due anni fa. L’Italia, infatti, si apprestava a entrare in quei giorni nell’incubo della pandemia che noi tutti conosciamo. Ora, però, ci siamo! L’occasione è ghiotta per confrontarsi con realtà di prima fascia per capire a che punto siamo. Soprattutto in vista delle importanti sfide di qualificazione al Mondiale del 2023. Algarve Cup, cos’è? ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto è ormai pronto per l’inizioCup 2022, l’affermato torneo interdi calcio, che vede coinvolta anche la nostra. La competizione avrà luogo dal 16 al 23 febbraio in Portogallo, con le azzurre di Milena Bertolini che avranno l’onore di aprire le danze. Un’occasione importante per il nostro movimento, anche per vendicare (sportivamente parlando, ovviamente!) la finale mai disputata, ma comunque persa a tavolino, contro la Germania due anni fa. L’Italia, infatti, si apprestava a entrare in quei giorni nell’incubo della pandemia che noi tutti conosciamo. Ora, però, ci siamo! L’occasione è ghiotta per confrontarsi con realtà di prima fascia per capire a che punto siamo. Soprattutto in vista delle importanti sfide di qualificazione al Mondiale del 2023. Algarve Cup, cos’è? ...

