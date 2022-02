Nathaly Caldonazzo rincontra l’ex Andrea Ippoliti al GF Vip6, il confronto è infuocato: “Una persona morta” (Di martedì 15 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo sta facendo molto parlare di sé al Grande Fratello Vip6. La showgirl, infatti, ha dimostrato in diverse occasioni di avere molto carattere e di sapere esprimere le sue opinioni in modo diretto. Proprio per un suo parere, Nathaly Caldonazzo è stata protagonista di un duro scontro con Giucas Casella. Ma il Grande Fratello Vip6 non è il primo reality show a cui la showgirl partecipa. Nathaly Caldonazzo, infatti, è stata già protagonista di Temptation Island Vip, con il suo ex fidanzato Andrea Ippoliti. Dopo la visita della figlia Mia della scorsa settimana, la showgirl, nella puntata del 14 febbraio, ha rincontrato proprio il suo ex fidanzato. La discussione tra ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022)sta facendo molto parlare di sé al Grande Fratello. La showgirl, infatti, ha dimostrato in diverse occasioni di avere molto carattere e di sapere esprimere le sue opinioni in modo diretto. Proprio per un suo parere,è stata protagonista di un duro scontro con Giucas Casella. Ma il Grande Fratellonon è il primo reality show a cui la showgirl partecipa., infatti, è stata già protagonista di Temptation Island Vip, con il suo ex fidanzato. Dopo la visita della figlia Mia della scorsa settimana, la showgirl, nella puntata del 14 febbraio, hato proprio il suo ex fidanzato. La discussione tra ...

Advertising

infoitcultura : ANDREA IPPOLITI CHI È L'EX FI NATHALY CALDONAZZO/ Lite al GF Vip: 'Sei un pagliaccio' - infoitcultura : Alfonso Signorini travolto dalle polemiche al GF Vip 2022 per la ‘sorpresa’ a Nathaly Caldonazzo - infoitcultura : Nathaly Caldonazzo gelida contro il suo ex: 'Sei morto, sei un pagliaccio' - najwapaulson : RT @teschio_22: Da grande voglio essere Nathaly Caldonazzo #gfvip - zazoomblog : Alfonso Signorini travolto dalle polemiche al GF Vip 2022 per la ‘sorpresa’ a Nathaly Caldonazzo - #Alfonso… -