Nathaly Caldonazzo contro un concorrente. Qualcuno perde le staffe! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nathaly Caldonazzo si scaglia contro un concorrente facendo perdere le staffe a Qualcuno. Ecco cos’è successo A poche settimane dalla finale, i concorrenti di casa GF Vip sembrano essere più nervosi che mai! Ad alimentare stress e polemiche, l’atteggiamento di alcuni vipponi che, dopo quasi 6 mesi, inizia a diventare stucchevole e fastidioso. A scagliarsi contro uno di loro è Nathaly Caldonazzo. La showgirl è furiosa e critica aspramente Jessica Selassiè per come sta affrontando la situazione con Barù: “Questa storia a me sta scocciando. Sono totalmente a favore di Delia e mi oppongo al comportamento di Jessica. C’è sempre stata questa ‘proprietà privata’ che non ha senso”. A replicare alle accuse di Nathaly è Sophie ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022)si scagliaunfacendore le staffe a. Ecco cos’è successo A poche settimane dalla finale, i concorrenti di casa GF Vip sembrano essere più nervosi che mai! Ad alimentare stress e polemiche, l’atteggiamento di alcuni vipponi che, dopo quasi 6 mesi, inizia a diventare stucchevole e fastidioso. A scagliarsiuno di loro è. La showgirl è furiosa e critica aspramente Jessica Selassiè per come sta affrontando la situazione con Barù: “Questa storia a me sta scocciando. Sono totalmente a favore di Delia e mi oppongo al comportamento di Jessica. C’è sempre stata questa ‘proprietà privata’ che non ha senso”. A replicare alle accuse diè Sophie ...

Advertising

kazpricorn : RT @gaiasolodinome: comunque a me girano le palle che Nathaly Caldonazzo concorrente ad hoc uscirà prima di diversi comodini solo per una s… - karsmjl : Noi dobbiamo pregare per nathaly caldonazzo questa donna va aiutata - mela_bruco : RT @daycondusio_tu: Io quelli come te li sgamo prima che iniziano a parlare. CALDONAZZO 2.0 ?? #GFvip #Nathaly - daycondusio_tu : Io quelli come te li sgamo prima che iniziano a parlare. CALDONAZZO 2.0 ?? #GFvip #Nathaly - LaStanzaInFondo : RT @Ylenz_: Jess: “sappiamo dove nascondi le cose tu, Nathaly Caldonazzo.” Barù: “bullismo alimentare.” Ma cosa sono insieme. #jeru -