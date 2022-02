Nathalie Guetta | chi è l’ex marito Yudiel Sanchez

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 febbraio 2022), attrice molto apprezzata, soprattutto per la sua simpatia, è stata a lungo sentimentalmente legata a. Il rapporto con il, un giovane cubano, è però finito secondo quanto si apprende nel peggiore dei modi. Sorellastra di Davide del giornalista e politologo Bernard– parigina di nascita – è nota nel nostro Paese per essere una delle protagoniste di Don Matteo. L’attrice è nota in Italia per aver ricoperto il ruolo della perpetua Natalina nella fiction di Raiuno ‘Don Matteo’ e per aver partecipato, sempre sulla rete ammiraglia della Rai, all’edizione 2018 di ‘Ballando con le Stelle’, nel corso della quale ha ballato in coppia con Simone Di Pasquale. Sui reali ...