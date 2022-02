Nathalie Caldonazzo conquista con un mini dress nero al Gf Vip (Di martedì 15 febbraio 2022) La concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha osato con un abitino monospalla con dettagli cut-out sul seno, abbinato ad un paio di decolleté dal tacco vertiginoso. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 15 febbraio 2022) La concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha osato con un abitino monospalla con dettagli cut-out sul seno, abbinato ad un paio di decolleté dal tacco vertiginoso. L'articolo proviene da DireDonna.

