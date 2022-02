Nasce il coordinamento contro gli abusi della Chiesa in Italia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Italy Church Too, ovvero «anche la Chiesa Italiana». È questo l’hashtag – rielaborazione del Me too del movimento femminista contro le molestie sessuali – scelto dalle associazioni che ieri hanno presentato il coordinamento contro gli abusi nella Chiesa cattolica in Italia. La Conferenza episcopale Italiana continua sostanzialmente a eludere il problema e a rifiutare la proposta di costituire una commissione indipendente che indaghi sulla pedofilia del clero, per esempio come quella voluta dall’arcidiocesi di Monaco di Baviera-Frisinga, che ha messo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Italy Church Too, ovvero «anche lana». È questo l’hashtag – rielaborazione del Me too del movimento femministale molestie sessuali – scelto dalle associazioni che ieri hanno presentato ilglinellacattolica in. La Conferenza episcopalena continua sostanzialmente a eludere il problema e a rifiutare la proposta di costituire una commissione indipendente che indaghi sulla pedofilia del clero, per esempio come quella voluta dall’arcidiocesi di Monaco di Baviera-Frisinga, che ha messo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

