Napoli, stretta sulla movida: c’è l’ordinanza di Manfredi. Orari e limitazioni (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ stata ufficialmente adottata l’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi che limita lo svolgimento della movida a Napoli. Il provvedimento è stato firmato oggi e ridisegnerà Orari e regole nei luoghi della vita notturna partenopea. Napoli, arriva ordinanza sulla movida: Orari e limiti l’ordinanza sarà in vigore a partire da dopodomani, 17 febbraio, e avrà durata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022) E’ stata ufficialmente adottatadel sindaco Gaetanoche limita lo svolgimento della. Il provvedimento è stato firmato oggi e ridisegneràe regole nei luoghi della vita notturna partenopea., arriva ordinanzae limitisarà in vigore a partire da dopodomani, 17 febbraio, e avrà durata L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

rep_napoli : Napoli, stretta sulla movida: ecco la nuova ordinanza [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 12:55] - rep_napoli : Napoli, stretta sulla movida: ecco la nuova ordinanza [di Antonio di Costanzo] [aggiornamento delle 12:47] - MutiLeonilde : RT @Carmen24583545: Ed io ti sento tremare stretta me come una luna nell'acqua. Julio Cortazar #AssociazioniLibere… - grandemostro1 : RT @Carmen24583545: Ed io ti sento tremare stretta me come una luna nell'acqua. Julio Cortazar #AssociazioniLibere… - Grazia_MB : RT @Carmen24583545: Ed io ti sento tremare stretta me come una luna nell'acqua. Julio Cortazar #AssociazioniLibere… -