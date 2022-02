Napoli, Sangue a San Valentino: “strascino” e ferro da stiro contro la fidanzata (Di martedì 15 febbraio 2022) Sangue nel giorno di San Valentino a Napoli. Proprio in occasione dalla festa degli innamorati un uomo ha trascinato la fidanzata per le scale, l’ha presa a schiaffi e l’ha minacciata con un ferro da stiro. E’ successo a via Toledo. Napoli, mazzate alla fidanzata il giorno di San Valentino: arrestato A intervenire sul posto, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022)nel giorno di San. Proprio in occasione dalla festa degli innamorati un uomo ha trascinato laper le scale, l’ha presa a schiaffi e l’ha minacciata con unda. E’ successo a via Toledo., mazzate allail giorno di San: arrestato A intervenire sul posto, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

