Napoli, possibile mossa a sorpresa in attacco con il Barcellona! (Di martedì 15 febbraio 2022) Luciano Spalletti ci sta pensando concretamente, contro il Barcellona potrebbe essere l’ora di Dries Mertens. D’altronde si sa, il belga si esalta nelle partite che contano infatti, il suo ultimo goal in Champions, risale proprio all’andata con i blaugrana, valevole per gli ottavi di finale nella stagione 2019/2020. Il Napoli vuole essere protagonista anche in Europa League e l’11 che scenderà in campo sarà quello migliore, nonostante le pesanti assenze (Politano e Lobotka). Si potrebbe rivedere dunque anche Zambo Anguissa dal primo minuto, a riprendere in mano le chiavi del centrocampo azzurro. Sono notti che la città di Napoli aspetta ogni anno, notti in cui si può stupire, notti in cui Ciro Mertens fa sognare. Edoardo Ciccarelli Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Luciano Spalletti ci sta pensando concretamente, contro il Barcellona potrebbe essere l’ora di Dries Mertens. D’altronde si sa, il belga si esalta nelle partite che contano infatti, il suo ultimo goal in Champions, risale proprio all’andata con i blaugrana, valevole per gli ottavi di finale nella stagione 2019/2020. Ilvuole essere protagonista anche in Europa League e l’11 che scenderà in campo sarà quello migliore, nonostante le pesanti assenze (Politano e Lobotka). Si potrebbe rivedere dunque anche Zambo Anguissa dal primo minuto, a riprendere in mano le chiavi del centrocampo azzurro. Sono notti che la città diaspetta ogni anno, notti in cui si può stupire, notti in cui Ciro Mertens fa sognare. Edoardo Ciccarelli

Advertising

fedeavvconte : Incontro a Napoli sul tema dell’#Italiamediterranea, che ho promosso nell'ambito del percorso delle… - himmel815 : RT @ProfCampagna: Come è possibile 'annodare' il marmo? Come diamine è possibile realizzare un'opera del genere? Questo è un dettaglio del… - eddajesu : RT @ProfCampagna: Come è possibile 'annodare' il marmo? Come diamine è possibile realizzare un'opera del genere? Questo è un dettaglio del… - doddy610 : RT @ProfCampagna: Come è possibile 'annodare' il marmo? Come diamine è possibile realizzare un'opera del genere? Questo è un dettaglio del… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Come è possibile 'annodare' il marmo? Come diamine è possibile realizzare un'opera del genere? Questo è un dettaglio del… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli possibile Sondaggi politici, Meloni torna in testa: tonfo PD e M5S, Renzi vicino al 3% ... con Matteo Salvini che non a caso di recente è tornato a parlare di una possibile federazione con ...di Giuseppe Conte sempre più in bilico e non solo per le decisioni del Tribunale di Napoli. Non ci ...

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL/ Diretta tv, D'Ambrosio pronto per la difesa Il pareggio di sabato scorso a Napoli ha limitato le difficoltà di un'Inter che comunque in ... Un dubbio potrebbe invece esserci in attacco: Dzeko è intoccabile, ballottaggio sudamericano possibile tra ...

Maggio: “Napoli credici, lo scudetto è possibile” napolipiu.com Torre del Greco: cagnolino ritrova l'anziana padrona nel giorno della festa degli innamorati Una storia a lieto fine, resa possibile dall’operato delle guardie ambientali del corpo provinciale di Napoli, che hanno aiutato l’anziana proprietaria di un meticcio che si era perso nei giorni ...

Covid: De Luca, in Campania è alle spalle ma serve prudenza Così il presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca , rispondendo ai giornalisti a margine della visita all'ospedale S.Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli ... Ad una domanda su una ...

... con Matteo Salvini che non a caso di recente è tornato a parlare di unafederazione con ...di Giuseppe Conte sempre più in bilico e non solo per le decisioni del Tribunale di. Non ci ...Il pareggio di sabato scorso aha limitato le difficoltà di un'Inter che comunque in ... Un dubbio potrebbe invece esserci in attacco: Dzeko è intoccabile, ballottaggio sudamericanotra ...Una storia a lieto fine, resa possibile dall’operato delle guardie ambientali del corpo provinciale di Napoli, che hanno aiutato l’anziana proprietaria di un meticcio che si era perso nei giorni ...Così il presidente della Giunta regionale campana Vincenzo De Luca , rispondendo ai giornalisti a margine della visita all'ospedale S.Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli ... Ad una domanda su una ...