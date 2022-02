Napoli. Operata in anticipo Nza, la bimba curda ricoverata al Monaldi: “Quadro clinico complesso” (Di martedì 15 febbraio 2022) Napoli. Nza, la bimba curda di 9 mesi arrivata nel capoluogo partenopeo per un delicato intervento al cuore, è stata Operata in anticipo rispetto a quello che era stato stabilito. A causa di un problema al cuore congenito, la piccola rischia la vita ogni volta che piange. Napoli. Operata in anticipo Nza, la bimba curda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022). Nza, ladi 9 mesi arrivata nel capoluogo partenopeo per un delicato intervento al cuore, è statainrispetto a quello che era stato stabilito. A causa di un problema al cuore congenito, la piccola rischia la vita ogni volta che piange.inNza, laL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

