Napoli, giro di vite nelle piazze della movida: bar e ristoranti chiusi all’una di notte (e alle 2 venerdì e sabato) (Di martedì 15 febbraio 2022) Il sindaco Gaetano Manfredi firma la tanto attesa ordinanza per la stretta sulla movida. Andrà in vigore dal 17 febbraio e sarà limitata alle aree individuate nel provvedimento: Chiaia-Posillipo; Bagnoli; Vomero; Centro storico; Ferrovia. L’orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, è stabilito dalla domenica al giovedì alle ore 1; il venerdì ed il sabato alle ore 2, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. In tutte le circostanze non ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) Il sindaco Gaetano Manfredi firma la tanto attesa ordinanza per la stretta sulla. Andrà in vigore dal 17 febbraio e sarà limitataaree individuate nel provvedimento: Chiaia-Posillipo; Bagnoli; Vomero; Centro storico; Ferrovia. L’orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e dei chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusie pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, è stabilito dalla domenica al giovedìore 1; iled ilore 2, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso. In tutte le circostanze non ...

