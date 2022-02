Napoli, Fabian tra l’idolo Xavi e la sfida al Barca: vuole riprendersi la Nazionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Fabian Ruiz sfida il suo idolo Xavi e il Barcellona per riprendersi la Nazionale spagnola: il Napoli punta sulla voglia di rivalsa Il Napoli sfiderà il Barcellona in Europa giovedì. Una partita bella sotto tanti punti di vista. Chi la sente tanto è senza dubbio Fabian Ruiz. Lo spagnolo vuole riprendersi la Nazionale giocando contro Busquets, Gavi e Pedri dimostrando che può essere un valore aggiunto per la Roja. La sfida è suggestiva per l’azzurro che affronterà anche il suo idolo Xavi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022)Ruizil suo idoloe il Barcellona perlaspagnola: ilpunta sulla voglia di rivalsa Ilsfiderà il Barcellona in Europa giovedì. Una partita bella sotto tanti punti di vista. Chi la sente tanto è senza dubbioRuiz. Lo spagnololagiocando contro Busquets, Gavi e Pedri dimostrando che può essere un valore aggiunto per la Roja. Laè suggestiva per l’azzurro che affronterà anche il suo idolo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SiamoPartenopei : CorSport - Trattativa rinnovo Fabian congelata, il Napoli ascolterà offerte. Il calciatore ha in testa solo due cl… - ParliamoDiNews : Rinnovo Fabian Ruiz-Napoli tutto fermo: lo spagnolo ha in testa solo due club #rinnovo #fabian #ruiz-napoli #fermo… - ATransfermarkt : Ci sarebbe il forte interesse del @Newcastle per il centrocampista del #Napoli Fabian #Ruiz. Lo spagnolo, in scaden… - infoitsport : CORRSPORT – Napoli-Fabian rinnovo bloccato, ADL pronto ad ascoltare le offerte. Lo spagnolo vuole due club - ilnapolionline : Napoli-Fabian Ruiz. Chi lo vuole dovrà impressionare AdL - -