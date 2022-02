Naomi Campbell, per la prima cover insieme alla figlia sceglie i capelli afro (Di martedì 15 febbraio 2022) Proprio come Madre Natura l’ha fatta. Per celebrare la prima cover insieme alla figlia, Naomi Campbell non poteva che lasciare il segno. Puntando tutto sui capelli. E che capelli! La top model ha scelto gli afro hair, un omaggio alle sue origini, a quello che è (diva delle passerelle) e che ha sempre voluto essere (mamma). Così, eccola, in tutto il suo splendore, mamma a 51 anni sulla cover di British Vogue con la sua bambina di nove mesi in braccio. Naomi Campbell sulla cover di British Vogue. Per la prima volta, la diva delle passerelle posa insieme alla figlia, sfoggiando un look ... Leggi su amica (Di martedì 15 febbraio 2022) Proprio come Madre Natura l’ha fatta. Per celebrare lanon poteva che lasciare il segno. Puntando tutto sui. E che! La top model ha scelto glihair, un omaggio alle sue origini, a quello che è (diva delle passerelle) e che ha sempre voluto essere (mamma). Così, eccola, in tutto il suo splendore, mamma a 51 anni sulladi British Vogue con la sua bambina di nove mesi in braccio.sulladi British Vogue. Per lavolta, la diva delle passerelle posa, sfoggiando un look ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Naomi Campbell e la figlia: 'Lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abb… - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Naomi Campbell su Vogue presenta la figlia: “È la mia gioia, Non è stata adottata” - HuffPostItalia : Naomi Campbell su Vogue presenta la figlia: “È la mia gioia, Non è stata adottata” - elisaxabitudine : Ho appena letto che Naomi Campbell ha dichiarato che sua figlia di nove mesi ama viaggiare, io a nove mesi ho gatto… - CaffeFou : 'Non è stata adottata'. Naomi Campbell svela le prime foto con la figlia -