Naomi Campbell mamma felice a 51 anni, ecco la prima foto con la figlia (Di martedì 15 febbraio 2022) Leggi Anche Naomi Campbell mamma al top: 'Ho una bimba da sogno' Lo sguardo deciso e luminoso che punta dritto all'obiettivo e al futuro, l'acconciatura afro che rimanda chiaramente alle sue origini, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 febbraio 2022) Leggi Ancheal top: 'Ho una bimba da sogno' Lo sguardo deciso e luminoso che punta dritto all'obiettivo e al futuro, l'acconciatura afro che rimanda chiaramente alle sue origini, ...

Advertising

ParliamoDiNews : Naomi Campbell, `questa è mia figlia`: mesi dopo, una foto sconvolgente. Cosa dimostra con lo scatto – Libero Quoti… - UnioneSarda : #Gossip - #NaomiCampbell, mamma a 51 anni: “Mia figlia una benedizione, non è stata adottata” - telodogratis : Naomi Campbell mostra sua figlia per la prima volta: “Non è stata adottata” - MarioManca : Naomi Campbell sulla cover di British Vogue con la figlia: «La cosa migliore che abbia fatto» - autocostruttore : Naomi Campbell in copertina su Vogue, a 51 anni dimostrandone 20 in meno... -