Naomi Campbell mamma a 51 anni: "Mia figlia è la cosa migliore che ho fatto. Non l'ho adottata"

Per Naomi Campbell diventare mamma a 51 anni è "la cosa migliore che abbia mai fatto". Così la top model inglese racconta a British Vogue, che per il nuovo numero del mese di marzo ha deciso di mettere in copertina la stessa Naomi Campbell con la prima foto della figlia avuta dalla supermodella nel mese di maggio dell'anno scorso. 

Naomi Campbell, la prima foto con la figlia nel nuovo numero di British Vogue

È la prima volta che Naomi Campbell rivela al mondo la sua maternità. Non aveva mai rilasciato alcuna dichiarazione o intervista dopo la nascita di sua figlia. Ma adesso ha deciso di rompere il silenzio.

