Naomi Campbell con sua figlia su British Vogue: “Ho sempre saputo che sarei diventata mamma” (Di martedì 15 febbraio 2022) Naomi Campbell sarà in copertina sull’edizione di marzo di British Vogue, e posa per la prima volta con sua figlia. La bambina ha quasi un anno, è nata a maggio del 2021, ma è la prima volta che la top model si lascia fotografare con lei. Le foto sono di Steven Meisel, che ha immortalato Naomi Campbell per accompagnare l’intervista che ha rilasciato a British Vogue, raccontando la maternità: «Lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto». mamma Naomi Campbell si racconta In pochissimi erano al corrente che la donna stesse per diventare madre, dato che la Campbell è stata incredibilmente privata in merito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)sarà in copertina sull’edizione di marzo di, e posa per la prima volta con sua. La bambina ha quasi un anno, è nata a maggio del 2021, ma è la prima volta che la top model si lascia fotografare con lei. Le foto sono di Steven Meisel, che ha immortalatoper accompagnare l’intervista che ha rilasciato a, raccontando la maternità: «Lei è la più grande benedizione che potessi mai immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto».si racconta In pochissimi erano al corrente che la donna stesse per diventare madre, dato che laè stata incredibilmente privata in merito ...

