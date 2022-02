Muore a San Valentino sulla tomba del marito: gli portava i fiori ogni giorno da 40 anni (Di martedì 15 febbraio 2022) Stroncata da un infarto, nel giorno di San Valentino, sulla tomba del marito , dove anche ieri era andata a portare fiori. Così è morta Erminia Dossi , 85 anni, originaria di Fara d’Adda, ma residente... Leggi su feedpress.me (Di martedì 15 febbraio 2022) Stroncata da un infarto, neldi Sandel, dove anche ieri era andata a portare. Così è morta Erminia Dossi , 85, originaria di Fara d’Adda, ma residente...

