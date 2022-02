Movida a Napoli | De Iesu presenta l’ordinanza in commissione Polizia Municipale e Legalità VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) Comune disullafirmata dal sindaco Manfredi prevede nei weekend la chiusura dei locali alle 2.ta in, presieduta da Pasquale Esposito, la ordinanza sullacittadina firmata dal Sindaco Gaetano Manfredi. L’assessore allaAntonio Deha spiegato che l’atto avrà il carattere della contingibilità e

T7TorreSette : #Napoli - Il sindaco Manfredi firma l'ordinanza sulla #movida: stretta sugli orari di apertura dei locali… - gaiaitaliacom : Presentata in commissione Polizia Municipale e Legalità, presieduta da Pasquale Esposito, l’ordinanza sulla movida… - gaiaitaliacom : - Napolitanteam : Napoli: approvata l'ordinanza che blinda la movida, locali chiusi alle 2 nel week end - - susydigennaro : RT @napolimagazine: COMUNE DI NAPOLI - Il Sindaco Manfredi ha firmato l'ordinanza sulla Movida -

Ultime Notizie dalla rete : Movida Napoli

Il tema dellaselvaggia, delle risse e dell'uso smodato di alcol è complesso e delicato. Non riguarda solo, ma anche altre città" , ha affermato l'assessore alla Polizia municipale, ...Lo dichiara Catello Maresca, consigliere comunale didi opposizione, in merito all'ordinanza del Comune sulla. "Da troppo tempo si discute diviolenta e di città insicura - ...«Da troppo tempo si discute di movida violenta e di città insicura - continua - Ormai purtroppo Napoli è una città completamente fuori controllo. Accoltellamenti tra i giovani, rapine in pieno giorno ...Queste sono le zone della movida. L’ordinanza dispone la chiusura dei locali e dei bar all’1:00 di notte dalla domenica al giovedì. Il venerdì e il sabato invece, le attività dovranno chiudere alle ...