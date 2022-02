MotoGP, Maverick Vinales: “Sono ottimista per la prima gara dell’anno. I tre giorni in Indonesia sono stati molto importanti” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Maverick Vinales ha espresso la propria opinione a pochi giorni dal termine dei test di Mandalika. Ottimo passo per Aprilia che nell’impianto Indonesiano ha dato degli ottimi segnali in vista dell’inizio della stagione che scatterà ad inizio marzo da Qatar (Losail). L’iberico ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Avere già buoni riscontri da un test è sempre molto positivo. sono pronto per spingere al massimo, sarà una sfida molto impegnativa perché non è facile cambiare da poche gare per arrivare qui in cima il prima possibile”. Il teammate di Aleix Espargarò ha continuato dicendo: “Passo dopo passo sto migliorando sulla moto. Capiamo molte cose, i tre giorni in Indonesia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha espresso la propria opinione a pochidal termine dei test di Mandalika. Ottimo passo per Aprilia che nell’impiantono ha dato degli ottimi segnali in vista dell’inizio della stagione che scatterà ad inizio marzo da Qatar (Losail). L’iberico ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Avere già buoni riscontri da un test è semprepositivo.pronto per spingere al massimo, sarà una sfidaimpegnativa perché non è facile cambiare da poche gare per arrivare qui in cima ilpossibile”. Il teammate di Aleix Espargarò ha continuato dicendo: “Passo dopo passo sto migliorando sulla moto. Capiamo molte cose, i trein...

