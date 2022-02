MotoGP | Cecchinello | Nuova struttura LCR per puntare più in alto - News

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - Conclusi i test ufficiali, è tempo di bilanci anche in casa LCR Honda. Il boss Lucio Cecchinello spiega al… - corsedimoto : MOTOGP - Conclusi i test ufficiali, è tempo di bilanci anche in casa LCR Honda. Il boss Lucio Cecchinello spiega al… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Nuova Honda Lcr #MotoGP, ecco le moto 2022 del team di Cecchinello - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Nuova Honda Lcr #MotoGP, ecco le moto 2022 del team di Cecchinello - Gazzetta_it : Nuova Honda Lcr #MotoGP, ecco le moto 2022 del team di Cecchinello -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Cecchinello

Motosprint.it

: "Piloti soddisfatti della nuova RC213V" "Durante l'inverno HRC ha svolto un lavoro importante nello sviluppo della moto - ha dettoin un'intervista a.com - . Come ...... ecco la sua analisi sullo stato di salute delle Case diVIDEO. L'ANALISI DI GUIDO MEDA - ...di colpo senza avvertirti) In evidenza anche un grandissimo Nakagami del team diin ...“Durante l'inverno HRC ha svolto un lavoro importante nello sviluppo della moto - ha detto Cecchinello in un'intervista a MotoGP.com -. Come abbiamo potuto già constatare, la RC213V ha subito ...“C’è un ingegnere in più” ha spiegato Lucio Cecchinello a motogp.com nel corso dei test in Indonesia. Ma non solo, arriva un’importante novità dal ‘lato Castrol’ della squadra. “Christophe Bourguignon ...