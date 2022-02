Mosca, anche il cancelliere Scholz rifiuta il test anti - Covid dei russi: glielo farà un medico dell'ambasciata tedesca (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessuno si fida dei russi. Ma questa volta non stiamo parlando dei veti e delle dichiarazioni di guerra nei confronti dell'Ucraina, bensì dei dati biologici che nessun leader europeo in visita a Mosca ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) Nessuno si fida dei. Ma questa volta non stiamo parlando dei veti ee dichiarazioni di guerra nei confronti'Ucraina, bensì dei dati biologici che nessun leader europeo in visita a...

Advertising

fattoquotidiano : Mosca vuole evitare che Kiev sia assorbita nella sfera di influenza della Nato mentre l’Occidente vuole esattamente… - ItalyMFA : Ucraina: la via italiana per superare le tensioni. Leggi l’intervista del SG #Farnesina @EttoreSequi??:… - Bob6Rock : RT @paolocolomboLA7: ??ULTIMORA??Nevica sul Nord Italia. Nel video di Ugo Mosca la fitta nevicata in corso nell'entroterra genovese a Savigno… - nonrispondere : anche in siria si ritiravano poi tornavano si chiama rotazione Ucraina: Mosca, alcune forze a confine rientrano all… - akhetaton11 : RT @Michele_Arnese: Lo scenario peggiore? «Ce ne sono molti. Mosca sarebbe anche in grado di provocare una Pearl Harbor elettromagnetica, f… -