morto Paolo Pagani | gestore dell' Osteria ' Da Vito' | luogo simbolo di Bologna cantato da Guccini

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto a Bologna Paolo Pagani, 73 anni, titolare dell'Osteria 'Da Vito', uno dei più noti locali bolognesi, soprat… - fattoquotidiano : Cinque colpia bruciapelo, 3 andati a segno. Così è morto Paolo Corelli, 48 anni, ucciso ad Acilia, alla periferia s… - simonegraziosi2 : Morto Paolo Pagani, storico gestore della trattoria 'Da Vito' Con te se ne va un pezzo di Bologna. Che la terra ti… - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: Cantata da Guccini in 'Le Osterie di Fuori Porta', il locale è stato luogo di ritrovo di tutti i più grandi intellettuali… - Marranna57 : RT @Corriere: Morto Paolo Pagani, l’oste di Guccini, Dalla e dei cantanti bolognesi. Aveva 73 anni -

Ultime Notizie dalla rete : morto Paolo

L'Osteria del quartiere Cirenaica di Bologna è un monumento della città e della musica italiana e oggi perde una colonna portante:Pagani, 73 anni, figlio del fondatore Vito Pagani, è......inizialmente al viaggio) diventa anche improvvisato appoggio di una partita a Tressette "col",... addio si tramuta in colore caldo (due i direttori della fotografia,Carnera e Simone ...E’ morto invece il titolare e proprietario da 50 anni, Paolo Pagani, che la ereditò dal padre Vito che l’aveva aperta nel lontano 1948, nella zona residenziale tra via Mauro Fusolesi e via Paolo ...È così a Bologna, in via Musolesi, "Vito", nome del fondatore di questo celebre locale. Oggi è morto a Bologna il figlio del fondatore, Paolo Pagani, 73 anni, era il titolare dell'Osteria "Da Vito", ...