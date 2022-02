Morto durante lo stage, padre Pessot è il direttore del Centro frequentato da Giuseppe: 'Rispettiamo sempre le regole' (Di martedì 15 febbraio 2022) FERMO - Choc e sgomento a Fermo , dove si trova la scuola professionale degli Artigianelli . Un'eccellenza dell'offerta formativa capace di coniugare la formazione con il lavoro grazie a un ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 febbraio 2022) FERMO - Choc e sgomento a Fermo , dove si trova la scuola professionale degli Artigianelli . Un'eccellenza dell'offerta formativa capace di coniugare la formazione con il lavoro grazie a un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - lauraboldrini : Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a U… - fattoquotidiano : Aveva 16 anni. Studiava in un centro di formazione professionale della Regione Marche e stava facendo uno stage nel… - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: È morto uno studente di 16 anni durante la formazione al lavoro | il manifesto - suaeyeonn : RT @deca_hemmyblack: Ad Ancona è morto un altro ragazzo durante quello sfruttamento di lavoro minorile gratuito conosciuto anche come “alte… -