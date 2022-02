Morto di covid Renzo Belli, farmacista modenese Medaglia d’oro al valor civile: aveva aperto la casa agli sfollati del sisma del 2012 (Di martedì 15 febbraio 2022) È mancato il farmacista Renzo Belli, 76 anni, di Concordia sulla Secchia (Modena). Era stato in prima linea come promotore di importanti iniziative di solidarietà quando, nel maggio 2012, la sua comunità aveva subito i danni del terremoto emiliano. Per il suo impegno aveva ricevuto la Medaglia d’oro al valor civile. Belli era ricoverato al Policlinico di Modena, dove è deceduto dopo aver contratto il covid-19. Il sisma emiliano del 2012, di magnitudo 5.9, fece 27 vittime: Renzo Belli, ancora in lutto per la morte del figlio Marco in un incidente stradale, aveva tenuto aperta l’unica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) È mancato il, 76 anni, di Concordia sulla Secchia (Modena). Era stato in prima linea come promotore di importanti iniziative di solidarietà quando, nel maggio, la sua comunitàsubito i danni del terremoto emiliano. Per il suo impegnoricevuto laalera ricoverato al Policlinico di Modena, dove è deceduto dopo aver contratto il-19. Ilemiliano del, di magnitudo 5.9, fece 27 vittime:, ancora in lutto per la morte del figlio Marco in un incidente stradale,tenuto aperta l’unica ...

