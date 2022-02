Morto 16 anni: Bianchi, formazione non sia surrogato lavoro (Di martedì 15 febbraio 2022) "Tutta la mia vicinanza da padre ma non era alternanza scuola lavoro: Giuseppe stava facendo un percorso di formazione professionale triennale, la rivisitazione va fatta ma vanno coinvolte le Regioni. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "Tutta la mia vicinanza da padre ma non era alternanza scuola: Giuseppe stava facendo un percorso diprofessionale triennale, la rivisitazione va fatta ma vanno coinvolte le Regioni. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - lauraboldrini : Giuseppe dopo Lorenzo. A Serra de' Conti, Marche, un ragazzo morto a 16 anni durante uno stage, come un mese fa a U… - fattoquotidiano : M5s, Di Maio: “Movimento morto? Lo dicono da 10 anni. Il nostro peso politico deriva dal sostegno popolare, non dal… - Venere781 : RT @AlfioKrancic: Ogni anno le epidemie di influenza facevano nel nostro paese dai 10 ai 15mila morti. Da tre anni 2019-20-21-22, l'influen… - MazzaliVanna : RT @FLC_CGIL_Lazio: A 16 anni, Giuseppe Lenoci è morto in un incidente stradale mentre era impegnato nell'alternanza scuola-lavoro. Ora ba… -