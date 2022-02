Moon Knight | Kevine Feige rivela | La serie sarà brutale

(Di martedì 15 febbraio 2022)è la prossimaMarvel in arrivo, Kevinammette chevietata ai minori di 14 anni. La prossimaDisney+ con Oscar Isaac come protagonista è, che vedrà al centro della storia il vigilante notturno con disturbo dissociativo dell'identità e un debole per l'egittologia. Kevinha parlato dello show definendolo, ecco cosa ha detto. In un'intervista ad Empire, Kevinha descrittocome una: "È. È stato divertente lavorare con Disney+ e vedere spostarsi i confini di quello che possiamo ...

Empire ha pubblicato una nuova foto ufficiale di, insieme ad alcune interessanti dichiarazioni di Oscar ...La prima reazione di Oscar Isaac di fronte all'offerta di Marvel per interpretare il protagonista della serie Disney+non è stata di gioia. L'attore non era affatto convinto di calarsi nel ruolo dell'oscuro personaggio. Come ha recentemente rivelato a Empire Magazine, l'istinto iniziale di Oscar Isaac è ...