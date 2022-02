Molestie sessuali, foto e ricatti a scuola, prof arrestato: nel suo passato... Storia sconvolgente a Potenza (Di martedì 15 febbraio 2022) Un ex docente della provincia di Bari, di 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere in un'indagine della Procura di Potenza, con le accuse di violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di uno studente della provincia di Potenza che era minorenne quando tutto è iniziato. I militari dell'aliquota di polizia giudiziaria hanno eseguito un ordine di arresto, emesso dal gip di Potenza. L'indagine è partita dalla trasmissione alla Procura di Potenza, per competenza territoriale, di una notizia di reato da parte di un'altra Procura. "Dalle indagini svolte sono così emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo che, in più occasioni, approfittando del proprio ruolo di educatore, avrebbe abusato di propri alunni, ed in seguito li avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Un ex docente della provincia di Bari, di 50 anni, è statodai carabinieri e condotto in carcere in un'indagine della Procura di, con le accuse di violenza sessuale aggravata ed estorsione aggravata nei confronti di uno studente della provincia diche era minorenne quando tutto è iniziato. I militari dell'aliquota di polizia giudiziaria hanno eseguito un ordine di arresto, emesso dal gip di. L'indagine è partita dalla trasmissione alla Procura di, per competenza territoriale, di una notizia di reato da parte di un'altra Procura. "Dalle indagini svolte sono così emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo che, in più occasioni, apittando del proprio ruolo di educatore, avrebbe abusato di propri alunni, ed in seguito li avrebbe ...

BlondMan68 : RT @avantibionda: I messaggi“minacciosi”di #Ranucci a #ruggieri e #faraone erano rivolti a chi aveva tentato di infamarlo portando in Vigil… - Progen20 : RT @carmelopalma: La pornografia mediatico-giudiziaria, che promuove il voyeurismo a vigilanza civile e il dossieraggio a informazione, sta… - astone_silvia : RT @carcarlovvv: Solo per fare polemica, e se Renzi cambiasse residenza magari la procura di firenze resterebbe senza lavoro. Magari con qu… - carcarlovvv : Solo per fare polemica, e se Renzi cambiasse residenza magari la procura di firenze resterebbe senza lavoro. Magari… - cisanello : RT @avantibionda: I messaggi“minacciosi”di #Ranucci a #ruggieri e #faraone erano rivolti a chi aveva tentato di infamarlo portando in Vigil… -