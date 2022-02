Mimmo Lucano | il ricorso della difesa contro la sentenza | “Lettura deformata dei fatti | nessun vantaggio economico o politico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) “Una‘forzata’, se non surreale” delle intercettazioni. Un’ “aberrante ‘tecnica’ di ‘silenziare’ gli elementi di prova”. Ma anche “un’inspiegabiledei dati fattuali emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale, che altra giustificazione non ha se non quella di dichiarare ‘ad ogni costo’ responsabile”. Gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Pisapia ci vanno giù pesante e provano a smontare pezzo per pezzo laemessa dal Tribunale di Locri che, lo scorso settembre, ha condannato a 13 anni e 2 mesi l’ex sindaco di Riace per tutti quei reati che riguardano la gestione la gestione dei progetti di accoglienza dei migranti ma soprattutto la gestione del denaro pubblico: 9 truffe, 4 peculati, 3 falsi e 2 abusi d’ufficio. Una pena quasi doppia ...