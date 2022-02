Milleproroghe | da bonus psicologo a Tosap | le possibili novità

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo la bocciatura in Manovra, è tornato di strettissima attualità (sotto la spinta di Pd, M5s oltre che di una petizione che ha raccolto a tempo record più di 300 mila firme) ilpronto a sbarcare con un emendamento specifico nel decretoche dopo aver ottenuto il via libera nel Cdm del 23 dicembre è ora all’esame delle commissioni Affari costituzionali e bilancio della Camera. Rispunta il, dopo la bocciatura La conferma è arrivata nelle scorse ore dal Ministro della Salute Speranza che ha parlato un “primo segnale in arrivo”: “Ci stiamo lavorando, già neldaremo un primo segnale che va in questa direzione”. Un’apertura, anche se timida. Speranza, che ne ha parlato a Mezz’ora in più su Rai 3, ha aggiunto: “Il ...

"Stiamo lavorando alpsicologo e già neldaremo un primo segnale che va in questa direzione " ha detto il ministro " Attenzione però: con ilpsicologo non risolviamo tutto; ...La speranza di Sensi è che 'questa spinta si traduca nella realizzazione delche sta facendo il suo cammino in commissione nel. Il governo c'è, la determinazione di tutti i gruppi ...sta lavorando al bonus per l’assistenza psicologica. Lo ha confermato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite della trasmissione Mezz’ora in più su Rai Tre: “Già nel Milleproroghe daremo un ...Il Bonus psicologo era contenuto nella Legge di Bilancio 2022, ma è venuto meno nella versione definitiva. Sarà il Decreto Milleproroghe a ripresentarlo, ma vediamo con quali caratteristiche in ordine ...