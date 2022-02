Milano, bimbo di 4 anni morto per una peritonite acuta: il giorno prima era stato dimesso dall'ospedale con diagnosi di gastroenterite (Di martedì 15 febbraio 2022) Un bimbo di 4 anni è morto a Milano per una peritonite acuta: poche ore prima era stato dimesso dal Policlinico di Milano, dove era stato portato il giorno prima in Pronto soccorso... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) Undi 4per una: poche oreeradal Policlinico di, dove eraportato ilin Pronto soccorso...

