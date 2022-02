Milan, Scaroni presente all’Assemblea di Lega – VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) Milan, Scaroni presente all’Assemblea di Lega. Il presidente rossonero presente insieme ai vertici del calcio italiano Paolo Scaroni, presidente del Milan, è presente all’Assemblea di Lega che si svolgerà quest’oggi in quel di Milano #Milan, #Scaroni presente all’Assemblea di Lega pic.twitter.com/GYGSdTcOLK— Milan News 24 (@Milannews24 com) February 15, 2022 Ore decisive per l’elezione del nuovo presidente, che prenderà il posto del dimissionario Dal Pino. Bonomi nome caldo in cima alla lista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022)di. Il presidente rossoneroinsieme ai vertici del calcio italiano Paolo, presidente del, èdiche si svolgerà quest’oggi in quel dio #, #dipic.twitter.com/GYGSdTcOLK—News 24 (@news24 com) February 15, 2022 Ore decisive per l’elezione del nuovo presidente, che prenderà il posto del dimissionario Dal Pino. Bonomi nome caldo in cima alla lista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

