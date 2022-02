Milan, Gazidis in missione a Dubai per sponsor e nuovi investitori (Di martedì 15 febbraio 2022) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha incontrato Emirates a Dubai. Ecco cosa ha intenzione di fare il dirigente sudafricano Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022) Ivan, amministratore delegato del, ha incontrato Emirates a. Ecco cosa ha intenzione di fare il dirigente sudafricano

Advertising

TuttoMercatoWeb : Milan, Calabria: 'Abbiamo voglia di vincere. A breve parleremo con Gazidis del premio scudetto' - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, #Gazidis in missione a Dubai per sponsor e nuovi investitori - #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan, #Gazidis in missione a Dubai per sponsor e nuovi investitori - #ACMilan #Milan #SempreMilan - JuventusUn : #Milan, #Gazidis: “Il dominio della #Juve non fa bene al calcio italiano perche’…” Come gli rispondiamo? - infoitsport : Milan, Gazidis spiega la politica dei rinnovi | Sul nuovo stadio: “Rivitalizzerà il calcio italiano” -