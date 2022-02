Michelle Impossible | la Hunziker parla del suo one woman show | “Io e Eros Ramazzotti sullo stesso palco dopo vent’anni!”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Grande fermento pere il suo nuovo programmache andrà in onda domani sempre su Canale 5. La conduttrice svizzera esordirà con il suo programma domani sera, la seconda e ultima puntata mercoledì 23 Febbraio. Un onedovesi racconterà a cuore aperto e dove non mancheranno momenti di ballo, canto, risate e tanta comicità. Per l’occasione, laè stata ospite domenica scorsa a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, hagirl si è lasciata andare a qualche rivelazione, ad esempio ha confessato di aver rinunciato a Hollywood per rimanere in Italia.infatti doveva sostenere il provino per Matrix, quando è stata chiamata dal suo agente che le ha ...

Advertising

evilnelle : @LSantillo_96 PERÒ LA GIALAPPA'S SARÀ A MICHELLE IMPOSSIBLE ?? - Neuralgiadeluxe : Michelle Impossible lin mercato lista nomi - evilnelle : A Michelle Impossible ci sarà la Gialappa's???? Porcoddue mi tocca guardarlo... - WowNotizie : RT @m_hunziker: IT’S COMING: il programma che sogno di regalarvi da una vita è divenuto realtà ? Il 16 e il 23 febbraio arriva MICHELLE IMP… - redazionerumors : Michelle Hunziker, svelata la lista degli ospiti del suo nuovo programma #michellehunziker #MichelleImpossible -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Impossible

Mediaset Play

Domani, mercoledì 16 febbraio, debutterà su Canale 5 con il suo primo one woman show in due puntate '' . E di cose impossibili nella vita ne ha fatte: presentatrice, attrice, cantante, ballerina. Tre figlie, due matrimoni alle spalle: l'ultimo con Tomaso Trussardi finito qualche ...di Renato Franco La conduttrice mercoledì debutta su Canale 5 con il suo show "" Quando ha capito che non voleva essere solo un poster senza volto? "Ho fatto quella campagna pubblicitaria ignara di quello che sarebbe successo, era una morta di fame e dovevo ...Grande fermento per Michelle Hunziker e il suo nuovo programma Michelle Impossible che andrà in onda domani sempre su Canale 5. La conduttrice svizzera esordirà con il suo programma domani sera, la ...Tra questi ci sarà anche il suo ex marito Eros Ramazzotti: “Era la tra le Michelle Impossible e invece… Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia” dichiara la conduttrice. E a ...