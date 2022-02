Michelle Hunziker sulla fine della storia con Trussardi: «Quando chiudo la porta di casa il dolore rimane» (Di martedì 15 febbraio 2022) Michelle Hunziker debutterà mercoledì 16 Febbraio 2022 su Canale 5 con il suo primo one woman show in due puntate «Michelle Impossible». Tanti ospiti saranno presenti in studio, da Ilary Blasi a Maria De Filippi, da J-Ax a Ambra per finire con l'ex marito Eros Ramazzotti. Nell'attesa di vederla in onda questa mattina ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove inevitabilmente è tornata a parlare della fine del matrimonio con Tommaso Trussardi. Michelle ha ammesso di provare ancora dolore per la fine di questa storia. «Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita» - ha detto. Per fortuna in questo periodo riesce a distrarsi con gli ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 15 febbraio 2022)debutterà mercoledì 16 Febbraio 2022 su Canale 5 con il suo primo one woman show in due puntate «Impossible». Tanti ospiti saranno presenti in studio, da Ilary Blasi a Maria De Filippi, da J-Ax a Ambra per finire con l'ex marito Eros Ramazzotti. Nell'attesa di vederla in onda questa mattina ha rilasciato un'intervista al CorriereSera dove inevitabilmente è tornata a parlaredel matrimonio con Tommasoha ammesso di provare ancoraper ladi questa. «Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita» - ha detto. Per fortuna in questo periodo riesce a distrarsi con gli ...

