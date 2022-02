Michelle Hunziker, momento tremendo: “La sera c’è dolore” (Di martedì 15 febbraio 2022) momento tremendo per la showgirl Michelle Hunziker. La donna ammette: “La sera c’è dolore” Torna a parlare Michelle Hunziker della sua storia d’amore finita con Tomaso Trussardi. Infatti la showgirl si è confessata sulle pagine del Corriere della sera. Andiamo quindi a vedere le ultime dichiarazioni in merito. Michelle Hunziker è fresca di rottura con Tomaso Trussardi. La showgirl elvetica, infatti, ha voluto parlare nuovamente della separazione sulle pagine de Il Corriere della sera. Quindi l’amata presentatrice ha avuto modo di parlare dell’imprenditore e di come sta gestendo, a livello emotivo, questo difficile periodo. Infatti la fine della relazione, come ... Leggi su vesuvius (Di martedì 15 febbraio 2022)per la showgirl. La donna ammette: “Lac’è” Torna a parlaredella sua storia d’amore finita con Tomaso Trussardi. Infatti la showgirl si è confessata sulle pagine del Corriere della. Andiamo quindi a vedere le ultime dichiarazioni in merito.è fresca di rottura con Tomaso Trussardi. La showgirl elvetica, infatti, ha voluto parlare nuovamente della separazione sulle pagine de Il Corriere della. Quindi l’amata presentatrice ha avuto modo di parlare dell’imprenditore e di come sta gestendo, a livello emotivo, questo difficile periodo. Infatti la fine della relazione, come ...

