Michele Bravi | dopo l’attacco di Vittorio Sgarbi risponde e con due parole lo asfalta

(Di martedì 15 febbraio 2022)nei giorni scorsi è stato ospite nello studio di Serena Autieri a Dedicato, il programma che va in onda su Rai Uno. Pare che il critico d’arte, così come ci ha abituati, abbia espresso dei giudizi piuttosto particolari su un cantante che ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Le sue, ovviamente, hanno scatenato la reazione del cantante in questione e così è stato un vero botta e risposta a distanza tra i due. Stiamo parlando di, che ha preso parte al Festival di Sanremo, ottenendo tra l’altro un gran successo, visto che la sua canzone è molto richiesta in radio. Ma cosa ha dichiaratoe cosa ha rispostonello studio di Serena Autieri parla di ...

Advertising

michele_bravi : E famo sto triangolo. ?? @FabrizioMoroOff #DomenicaIn - michele_bravi : Siate creativi sempre. - michele_bravi : Mi sembra di capire che sono ufficialmente un AVENGER. - smoakdsqueen : RT @chiaranosense: anche oggi mi sento molto rappresentata da michele bravi - MrsStyles19948 : RT @spideyrica: Mi pare che abbia capelli lunghi fino alle spalle tipo ed è vestito di verde, quindi o è Loki o è Michele Bravi https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Bravi

ha replicato alle affermazioni di Vittorio Sgarbi : il critico d'arte lo ha accusato di aver mostrato eccessiva femminilità durante l'esibizione di 'Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi'...risponde a Vittoria Sgarbi dopo la frase infelice: le parole del cantante Il noto parlamentare, opinionista e critico d'arte Vittorio Sgarbi, intervenuto nelle scorse ore nella ...Spettacoli e Cultura - Michele Bravi si sta però distinguendo anche per i suo innumerevoli talenti condensati in un brano intitolato Inverno dei fiori, e per questa sua partecipazione che segna per ...Stiamo parlando di Michele Bravi, che ha preso parte al Festival di Sanremo, ottenendo tra l’altro un gran successo, visto che la sua canzone è molto richiesta in radio. Vittorio Sgarbi nello studio ...