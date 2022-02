Meteo martedì: vortice ciclonico sull’Italia, con temporali, neve e forte vento (Di martedì 15 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. La perturbazione che lunedì avrà raggiunto l’Italia a partire dalle regioni settentrionali e quelle tirreniche sarà accompagnata da un vortice di bassa pressione che si scaverà proprio intorno allo Stivale e entro mercoledì sera si porterà sullo Ionio. Il fronte associato darà luogo a maltempo martedì sulle regioni settentrionali, concentrandosi su quelle di Nordest, mentre sul resto d’Italia agirà sulle regioni centro-meridionali, insistendo soprattutto sul versante tirrenico, pur con fenomeni che tenderanno ad attenuarsi da nord. Mercoledì si attarderà sulle regioni meridionali impegnando soprattutto il versante ionico, mentre un nuovo fronte in scorrimento sul Centro Europa si affaccerà all’arco alpino, innescando un lieve peggioramento sui confini centro-occidentali. Nel ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. La perturbazione che lunedì avrà raggiunto l’Italia a partire dalle regioni settentrionali e quelle tirreniche sarà accompagnata da undi bassa pressione che si scaverà proprio intorno allo Stivale e entro mercoledì sera si porterà sullo Ionio. Il fronte associato darà luogo a maltemposulle regioni settentrionali, concentrandosi su quelle di Nordest, mentre sul resto d’Italia agirà sulle regioni centro-meridionali, insistendo soprattutto sul versante tirrenico, pur con fenomeni che tenderanno ad attenuarsi da nord. Mercoledì si attarderà sulle regioni meridionali impegnando soprattutto il versante ionico, mentre un nuovo fronte in scorrimento sul Centro Europa si affaccerà all’arco alpino, innescando un lieve peggioramento sui confini centro-occidentali. Nel ...

